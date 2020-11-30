Гидрометцентр России: в Татарстане и других российских регионах ожидаются аномальные холода

В Татарстане, Башкирии, Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях и еще ряде регионов России в течение недели прогнозируется аномально холодная погода. Показатели будут ниже нормы на 5—10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холода также придут в Екатеринбург, Оренбург, Курган, Новосибирск, Омск, Томск. Там температуры опустятся до минус 20—25 градусов, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 1 декабря ночью температуры воздуха опустятся до -9..-14˚С, при прояснениях — до 15—20 градусов мороза. 2 декабря ночью может похолодать до -24 градусов.



В октябре в КФУ сообщили, что температура воздуха в ноябре, декабре и январе в Татарстане будет в пределах нормы.



Татьяна Леухина