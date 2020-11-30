В январе — октябре 2020 года в Казани совершено 150,1 млн поездок на общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За январь — октябрь 2020 года жители и гости Казани воспользовались общественным транспортом 150,1 млн раз. Такие данные приводит городской Комитет по транспорту.

Самым популярным видом общественного транспорта в Казани стали автобусы. За десять месяцев на них совершено 109,2 млн поездок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На втором месте по популярности — метро (17,5 млн поездок), на третьем — троллейбусы (13,9 млн поездок). Трамваями в Казани пассажиры воспользовались 9,5 млн раз.

Напомним, что по результатам исследования SuperJob Казань оказалась в списке городов, жители которых меньше всего времени тратят на дорогу общественным транспортом до работы. Жители столицы Татарстана едут на нее в среднем 35 минут.



Татьяна Демина