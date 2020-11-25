Завтра в Казани ГИБДД проведет массовые проверки автобусов
Завтра, 26 ноября, в Казани ГИБДД проверит транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки.
Рейд пройдет с 05.00 до 10.00 часов на одной из улиц Кировского района. Инспекторы проверят автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.
Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки пассажиров, а также сами транспортные средства на технические неисправности, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.
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