Завтра в Казани ГИБДД проведет массовые проверки автобусов

Завтра, 26 ноября, в Казани ГИБДД проверит транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки.

Рейд пройдет с 05.00 до 10.00 часов на одной из улиц Кировского района. Инспекторы проверят автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки пассажиров, а также сами транспортные средства на технические неисправности, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.



Татьяна Леухина