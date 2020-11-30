Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября. Рубль же слабеет к доллару и евро, которые растут на Мосбирже в понедельник на фоне дешевеющей нефти. Об этом сообщает «Интерфакс».



По итогам торгов доллар оказался выше на 47,76 копейки выше уровня официального курса и составил 76,39 рубля, а евро поднялся на 82,46 копейки, составив 91,33 рубля.

Эксперты связывают это со стартом торгов в ожидании конференции по ОПЕК+, которая ожидается 1 декабря. На конференции страны будут решать вопрос о том, следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или отложить увеличение.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5% в этом году.