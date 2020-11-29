Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о тумане и снеге ночью

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий ночью.

Так, ночью и утром 30 ноября местами на территории республики ожидается туман, небольшой снег.

Фото: 16.mchs.gov.ru

1 декабря ночью температуры воздуха опустятся до -9—14˚, при прояснениях — до -15—20 градусов. 2 декабря ночью может похолодать до -24 градусов.

В конце октября в КФУ спрогнозировали, какая зима будет в Татарстане.



Татьяна Леухина