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Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о тумане и снеге ночью

17:59, 29.11.2020
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о тумане и снеге ночью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий ночью.

Так, ночью и утром 30 ноября местами на территории республики ожидается туман, небольшой снег.

Фото: 16.mchs.gov.ru

1 декабря ночью температуры воздуха опустятся до -9—14˚, при прояснениях — до -15—20 градусов. 2 декабря ночью может похолодать до -24 градусов.

В конце октября в КФУ спрогнозировали, какая зима будет в Татарстане.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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