Новости спорта

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» дома обыграл ЦСКА благодаря голу Деспотовича в матче РПЛ

18:23, 29.11.2020
«Рубин» дома обыграл ЦСКА благодаря голу Деспотовича в матче РПЛ
Фото: vk.com/pfc_cska

«Рубин» дома обыграл московский ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Победу казанцам принес гол, забитый Джордже Деспотовичем на 58-й минуте игры.

«Сухой» матч в свой актив записал вратарь «Рубина» Никита Медведев.

После этой победы команда Леонида Слуцкого набрала 24 очка после 16 сыгранных матчей. ЦСКА первого места в турнирной таблице РПЛ, оставшись с 32 баллами.

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)
Голы:
1:0 — 58, Деспотович (Абильдгор).

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем