«Рубин» дома обыграл ЦСКА благодаря голу Деспотовича в матче РПЛ
«Рубин» дома обыграл московский ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Победу казанцам принес гол, забитый Джордже Деспотовичем на 58-й минуте игры.
«Сухой» матч в свой актив записал вратарь «Рубина» Никита Медведев.
После этой победы команда Леонида Слуцкого набрала 24 очка после 16 сыгранных матчей. ЦСКА первого места в турнирной таблице РПЛ, оставшись с 32 баллами.
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)
Голы:
1:0 — 58, Деспотович (Абильдгор).
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