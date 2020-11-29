Днем на уборку казанских улиц вышло 175 единиц спецтехники и 296 рабочих
Сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега вышли 296 дорожных рабочих и 175 единиц специальной техники, в том числе 62 тракторные щетки, 63 комбинированные дорожные машины, 12 самосвалов, 21 фронтальный погрузчик, 11 МКСМ «Барсик».
Снег будут вывозить с улиц Батурина, Кремлевская, Новосельская, а также с площади Свободы и других.
За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли более 1,1 тыс. тонн снега. На дорогах города за сутки было использовано 1068 тонн противогололедных материалов, сообщается на сайте мэрии Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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