Днем на уборку казанских улиц вышло 175 единиц спецтехники и 296 рабочих

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега вышли 296 дорожных рабочих и 175 единиц специальной техники, в том числе 62 тракторные щетки, 63 комбинированные дорожные машины, 12 самосвалов, 21 фронтальный погрузчик, 11 МКСМ «Барсик».

Снег будут вывозить с улиц Батурина, Кремлевская, Новосельская, а также с площади Свободы и других.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли более 1,1 тыс. тонн снега. На дорогах города за сутки было использовано 1068 тонн противогололедных материалов, сообщается на сайте мэрии Казани.