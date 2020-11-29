В Казани открылась выставка деревянных японских кукол кокэси» — видео

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В Галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши открылась выставка «Мир японских кукол кокэси», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кокэси — японская деревянная кукла, покрытая росписью. Она состоит из цилиндрического туловища и прикрепленной к нему головы, выточенных на токарном станке. Реже игрушку изготавливают из цельного куска дерева. Особенность кокэси — отсутствие рук и ног у куклы.

По одной из версии, именно «кокэси» — «прабабушка» русской матрешки. Согласно неподтвержденным данным, художник, работающий над росписью русской куклы в XIX веке, получил в подарок японский сувенир.



Выставка будет проходить в Казанской ратуше до 15 января.

Ранее сообщалось, что в Казани в декабре откроется выставка Евгении Васильевой, известной публике по делу «Оборонсервиса». Она выставит свои работы в Галерее современного искусства при музее изобразительных искусств.



Татьяна Леухина