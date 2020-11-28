NAVI поднялась на третье место в рейтинге ESL, сместив Astralis

Украинская команда NAVI обошла Astralis и расположилась на третьей позиции в рейтинге команд по CS:GO от ESL. На первое место организация поставила Team Vitality, которая сместила с этой позиции Heroic, набрав 563 очка в рейтинге. У Natus Vincere — 399 баллов. Российская Virtus.pro занимает лишь 18-е место со 109 баллами.



Скрин: pro.eslgaming.com

Обновленный рейтинг ESL опубликовала после завершения турниров серии IEM Beijing Online 2020. До того NAVI и Team Vitality встретились в финале чемпионата в европейском дивизионе. Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу команды Мадесклера.