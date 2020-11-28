В Татарстане задержали злоумышленников, обокравших пенсионерок

Сотрудники МВД Татарстана задержали в Лениногорске группу подозреваемых в воровстве и мошенничестве. По версии следствия, они причастны как минимум к трем случаям краж у людей пенсионного возраста в Татарстане.

Первый случай произошел в Нижнекамске 18 ноября. Тогда в квартиру 83-летней пенсионерки постучались две женщины в медицинских масках, пришедшие якобы из Пенсионного фонда. Под предлогом вручения пенсионной выплаты они попросили сверить на пятитысячной купюре банковский номер. Пожилая женщина, доверившись «социальным работникам», выполнила просьбу. А злоумышленницы, узнав, где та хранит деньги и отвлекая ее внимание, забрали содержимое копилки — 400 тысяч рублей.

В тот же день злоумышленники под предлогом продажи постельного белья обманули 73-летнюю жительницу Нижнекамска и украли у нее 17 тысяч рублей.



На следующий день гастролеры обманули 86-летнюю жительницу Альметьевска. Под предлогом продажи норковых шуб они забрали у пенсионерки 80 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить марку и номер машины, на которой передвигались злоумышленники. Эту машину, зарегистрированную на 21-летнюю жительницу Ставропольского края, нашли в Лениногорском районе в ходе выполнения плана «Перехват». В машине была владелица автомобиля и ее предполагаемый подельник, которого опознала одна из пострадавших пенсионерок.

Задержанный дал признательные показания, в том числе и на остальных подельников. По соседним регионам были разосланы ориентировки, по которым задержали семь человек.

Ранее у двух челнинцев похитили более полумиллиона рублей, когда те пытались купить биткоины.

Александр Артемьев