Два челнинца лишились более полумиллиона при покупке биткоинов

В Набережных Челнах двое мужчин лишились более 500 тыс. рублей при покупке биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Так, 27-летний челнинец перевел 271 тыс. рублей, договорившись о покупке виртуальной валюты. Однако продавец биткоинов, получив на свой счет деньги, исчез.

38-летний житель Набережных Челнов перевел мошенникам 255 тыс. рублей. Злоумышленники также скрылись, не предоставив потерпевшему биткоины.

Фото: realnoevremya.ru

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 стать 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что Минфин РФ подготовил законопроект, регулирующий сферу криптовалют в России. Согласно ему под запрет попадут почти все сделки с биткоинами и эфирами, кроме трех видов операций.



Татьяна Демина