Россиянка пыталась ввезти из Стамбула в Казань незадекларированную «ювелирку»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстанские таможенники выявили 43 незадекларированных ювелирных украшения у россиянки, прилетевшей из Стамбула в Казань.

В Казани таможенники обнаружили в ручной клади россиянки, прилетевшей рейсом Казань — Стамбул, незадекларированные ювелирные украшения. Всего они насчитали 43 украшения.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Среди этих изделий были цепочки, браслеты, серьги, кольца с камнями и без, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

«Ювелирку» направили на экспертизу. Россиянку, привезшую с собой так много изделий и не указавшую их в таможенной декларации, могут привлечь к ответственности.