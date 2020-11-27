Россиянка пыталась ввезти из Стамбула в Казань незадекларированную «ювелирку»
Татарстанские таможенники выявили 43 незадекларированных ювелирных украшения у россиянки, прилетевшей из Стамбула в Казань.
В Казани таможенники обнаружили в ручной клади россиянки, прилетевшей рейсом Казань — Стамбул, незадекларированные ювелирные украшения. Всего они насчитали 43 украшения.
Среди этих изделий были цепочки, браслеты, серьги, кольца с камнями и без, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
«Ювелирку» направили на экспертизу. Россиянку, привезшую с собой так много изделий и не указавшую их в таможенной декларации, могут привлечь к ответственности.Общество Татарстан
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