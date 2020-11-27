Новости общества

14:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россиянка пыталась ввезти из Стамбула в Казань незадекларированную «ювелирку»

13:48, 27.11.2020
Россиянка пыталась ввезти из Стамбула в Казань незадекларированную «ювелирку»
Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстанские таможенники выявили 43 незадекларированных ювелирных украшения у россиянки, прилетевшей из Стамбула в Казань.

В Казани таможенники обнаружили в ручной клади россиянки, прилетевшей рейсом Казань — Стамбул, незадекларированные ювелирные украшения. Всего они насчитали 43 украшения.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Среди этих изделий были цепочки, браслеты, серьги, кольца с камнями и без, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

«Ювелирку» направили на экспертизу. Россиянку, привезшую с собой так много изделий и не указавшую их в таможенной декларации, могут привлечь к ответственности.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем