ЦСКА и «Локомотив» интересуются услугами Сошникова из «Салавата Юлаева»
Стали известны клубы, которые заинтересовались услугами нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова. Ранее сообщалось, что уфимцы намерены обменять хоккеиста.
Главными претендентами на Сошникова являются две команды Западной конференции — ЦСКА и ярославский «Локомотив».
В обмен на нападающего «Салават Юлаев» намерен получить игрока оборонительного плана.
Напомним, ранее сообщалось, что Сошников недоволен своей ролью в команде и намерен покинуть уфимский клуб. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером «Салавата Юлаева».СпортХоккей Башкортостан
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