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ЦСКА и «Локомотив» интересуются услугами Сошникова из «Салавата Юлаева»

12:45, 27.11.2020
ЦСКА и «Локомотив» интересуются услугами Сошникова из «Салавата Юлаева»
Фото: vk.com/hcsalavat

Стали известны клубы, которые заинтересовались услугами нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова. Ранее сообщалось, что уфимцы намерены обменять хоккеиста.

Главными претендентами на Сошникова являются две команды Западной конференции — ЦСКА и ярославский «Локомотив».

Фото: cska-hockey.ru

В обмен на нападающего «Салават Юлаев» намерен получить игрока оборонительного плана.

Напомним, ранее сообщалось, что Сошников недоволен своей ролью в команде и намерен покинуть уфимский клуб. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером «Салавата Юлаева».

СпортХоккей Башкортостан
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