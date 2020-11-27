Топам «Сувар Девелопмента» удалось избежать субсидиарной ответственности

Суд встал на сторону «суваровцев»

Арбитражный суд Татарстана не стал привлекать топ-менеджеров обанкротившегося застройщика «Сувар Девелопмент» по долгам компании. Речь идет об Артуре Гиматове и Андрее Мочалове — решение в их пользу суд вынес на этой неделе.

Рассмотрение вопроса заняло у суда чуть больше месяца — заявление конкурсный управляющий подал 9 октября, при этом не указывая требуемого размера ответственности. Отметим, что всего в реестр кредиторов заявлялись организации с требованиями на сумму около 4 млрд рублей, основным кредитором выступало АСВ как конкурсный управляющий рухнувшего «Татфондбанка». Однако у компании имелось и определенное имущество, которое с переменным успехом уходило с торгов.

На суде «конкурсник» и ТФБ выступили в поддержку требований о привлечении Мочалова и Гиматова к субсидиарной ответственности, следует из документов заседания, представитель Мочалова (от Гиматова в суд никто не явился) закономерно был против. Суд в итоге встал на сторону ответчиков, исходя из каких доводов — пока неизвестно, полная часть решения еще не опубликована. «Реальному времени» не удалось оперативно связаться со сторонами разбирательства — издание готово опубликовать комментарии сторон при их получении.

Андрей Мочалов занимал пост гендиректора «Сувар Девелопмента» с 2011 года

Два директора одного застройщика

Андрей Мочалов занимал пост гендиректора «Сувар Девелопмента» с 2011 года. В 2017-м, «с учетом текущей ситуации в банковском секторе Татарстана», а именно краха «Татфондбанка», компания была разделена на два юрлица — одно из них брало на себя вопросы финансов и взаимодействия с банками, второе, созданное с нуля, занималось непосредственно стройками. Первое возглавил Артур Гиматов, второе осталось за Мочаловым. Банкротом, к слову, признано именно первое — в рамках его дела рассматривалось ходатайство о субсидиарной ответственности.

А вскоре после этих событий Мочалов на непродолжительное время оказался фигурантом уголовного дела по хищениям в «Татфондбанке». Следствие подозревало Мочалова и его зама Дениса Семенова в причастности к тем хищениям — речь шла о кредите в 3,1 млрд рублей, полученных ТФБ от Банка России под залог высоколиквидных обязательств. Позже эти обязательства ТФБ уступил двум компаниям — ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия», полагают силовики. Защита Мочалова, впрочем, утверждала, что «Сувар Девелопмент» тут был транзитной компанией — обязательства были сразу переведены на ту же «Новую нефтехимию». Этот эпизод был первым из озвученных в деле «Татфондбанка», но не единственным.

Мочалова и Семенова задерживали, после они несколько дней провели под домашним арестом — пока Верховный суд Татарстана не отменил и эту меру пресечения. Позже следствие сняло с них подозрения и перевело в разряд свидетелей.

Мочалова и Семенова (на фото) задерживали, они несколько дней провели под домашним арестом — пока Верховный суд Татарстана не отменил и эту меру пресечения. Фото: Ирина Плотникова

Артур Гиматов же в деле ТФБ не фигурировал. Сейчас, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», он уже не имеет никакого отношения к компаниям «Сувара» и является лишь совладельцем недавно зарегистрированного ООО «Восток» (основная деятельность — оптовая торговля мясом). Впрочем, его партнером по этому бизнесу является Рушан Мингазов — совладелец ООО «Сувар Холдинг». Мочалов же является действующим директором ООО «Сувар».

Александр Артемьев