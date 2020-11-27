В Казани открылся первый татарстанский электронный хаб по доставке лекарств

Фото: Лина Саримова

Сегодня в Казани на Саид-Галеева, 6 открылся первый татарстанский электронный хаб «Сбер ЕАптеки» по доставке лекарственных препаратов. В мероприятии принимали участие президент Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец.



«Татарстан — регион с особым отношением и вниманием к населению. Это подстегнуло нас ускорить процесс входа сюда», — отметила Голодец.



В ближайшее время в Татарстане появятся еще 10 подобных хабов.