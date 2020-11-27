Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв занял 2-е место в рейтинге Markswebb по удобству сервисов для ВЭД

Аналитическое агентство Markswebb представило результаты рейтинга Business Internet Banking Rank 2020.



Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв (4+) занял 2-е место по удобству сервисов для ВЭД. Агентство отметило уникальное решение Ак Барс Банка — инструмент для запросов у банка документов ВЭД — от ведомостей банковского контроля и таможенных деклараций по контрактам до подробного перечня допущенных нарушений валютного законодательства.



Эксперты оценивали интернет-банки для трех сегментов малого бизнеса: ИП без сотрудников, торгово-сервисные компании и компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность. В каждом сегменте Ак Барс Банк был отмечен в числе прогрессивных банков.



Во время исследования каждый интернет-банк тестируется пятью респондентами по пяти наиболее популярным сценариям. Специалисты агентства проводят опрос среди активных пользователей и экспертов, а собранные данные заносят в чек-листы, формируются три основных рейтинга эффективности интернет-банков.



В этом году Ак Барс Бизнес Драйв значительно расширил функционал: появились валютный календарь, сервис для создания инвойса онлайн, досье по валютным контрактам. Пользователи интернет-банка могут купить или продать валюту по желаемому курсу, отследить маршрут валютного платежа; заполнить документы валютного контроля стало еще проще. В чате банка можно не просто задать общий вопрос сотруднику, а решить с валютным контролером вопросы по проведению валютных операций, а также направить документы.

«Наша главная задача — дать клиентам инструменты для решения всех финансовых вопросов быстро, просто и удобно и помочь в развитии бизнеса. Мы рады, что эксперты ведущего рейтинга в области интернет-банков и мобильных приложений высоко оценили функционал нашей системы», — отметил начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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