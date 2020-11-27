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В России за сутки впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

10:42, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

В России за сутки выявили 27 543 случая заболевания коронавирусом, это новый рекорд. Таким образом, число подтвержденных случаев достигло 2 215 533, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отметим, что по сравнению со вчерашним днем (25 487 новых случаев коронавируса), количество заболевших увеличилось на 2 тысячи.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки умерли 496 человек, всего 38 558 человек. Выздоровели за день 26 682 человека, с начала пандемии в России — 1 712 174 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф
ОбществоМедицина
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