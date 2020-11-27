В России за сутки впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В России за сутки выявили 27 543 случая заболевания коронавирусом, это новый рекорд. Таким образом, число подтвержденных случаев достигло 2 215 533, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.



Отметим, что по сравнению со вчерашним днем (25 487 новых случаев коронавируса), количество заболевших увеличилось на 2 тысячи.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки умерли 496 человек, всего 38 558 человек. Выздоровели за день 26 682 человека, с начала пандемии в России — 1 712 174 человек.