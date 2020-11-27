Рекордное число студентов Татарстана номинировалось на российскую премию «Студент года — 2020»

Студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования Татарстана прошли в финал Российской национальной премии «Студент года — 2020». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

«У Татарстана вообще рекорд — участники выступили во всех номинациях премии: 13 номинаций для студентов вузов и 10 — для обучающихся СПО», — рассказал председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий. Всего в финале конкурса примут участие тысяча студентов из 66 регионов России.

Наибольшее количество заявок поступило из Татарстана, Самарской области и Пермского края.

Фото: Максим Платонов

Студенты соревнуются за звание лучших в индивидуальных («Общественник года», «Творческая личность года» и др.) и коллективных («Студенческое медиа года», «Добровольческое объединение года» и др.) номинациях.

Напомним, что несколько представителей Татарстана стали лауреатами российской национальной премии «Студент года — 2019». Студенты завоевали награды в номинациях «Председатель студенческого совета года», «Общественник года» и «Комиссия по качеству образования».





Татьяна Демина