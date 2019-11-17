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Представители Татарстана стали лауреатами премии «Студент года — 2019»

19:39, 17.11.2019
Представители Татарстана стали лауреатами премии «Студент года — 2019»
Фото: vk.com/liga_studentov

Несколько представителей Татарстана стали лауреатами российской национальной премии «Студент года — 2019». Награждение победителей прошло в Ростове-на-Дону.

Лауреатом 2-й степени в номинации «Председатель студенческого совета года» стал Камол Бобохонов, лауреатом 3-й степени в номинации «Общественник года» — Кристина Жукова. Казанский государственный медицинский университет взял диплом лауреата 3-й степени в номинации «Комиссия по качеству образования», сообщает пресс-служба Лиги студентов РТ.

Абсолютным победителем премии «Студент года — 2019» стала Зарина Бикмуллина из Москвы.

Ранее сообщалось, что лауреаты премии «Студент года» могут стать советниками при главах регионов.

ОбществоОбразование Татарстан
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