Ижевские депутаты переизбрали мэром Олега Бекмеметьева
В четверг, 26 ноября, депутаты гордумы Ижевска выбрали мэром города Олега Бекмеметьева. Его конкурентом выступал чиновник администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев.
За Бекмеметьева проголосовал 31 депутат, передает izhlife.ru. Леонтьева поддержали только двое.
Напомним, Бекмеметьев руководит городом с 19 октября 2018 года. До этого столица Удмуртии была под началом Юрия Тюрина.ОбществоВласть Удмуртия
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