В законопроекте о дистанционной работе сохранится «право на офлайн»

Законопроект об удаленном режиме работы сохранит право работников быть офлайн. Об этом сообщил первый зампред фракции ЕР и один из авторов инициативы Андрей Исаев.

«Право на офлайн» сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Формулировку «право на офлайн» убрали, но в документе осталось упоминание о том, что взаимодействие по рабочим вопросам во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе.

Напомним, Госдума исключила из законопроекта об удаленной работе «право на офлайн».



Маргарита Головатенко