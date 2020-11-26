Выбор термометра: что, кроме ртутного и электронного градусника, поможет узнать температуру

Пандемия коронавируса, в том числе, привела к росту спроса на медицинские приборы. Недавно мы рассказывали о том, как выбрать прибор, который еще год назад интересовал в основном врачей и спортсменов — пульсоксиметр. Сегодня разберемся в том, как выбрать более популярный, но все же обычно не часто используемый медицинский прибор — термометр.

Ртутный: дешевый и надежный, но токсичный

Самые распространенные в России градусники — ртутные. Еще с советского времени они есть практически в каждом доме. Простейшее и одно из самых дешевых устройств для измерения температуры тела, представляет собой стеклянную колбу, внутри которой находится ртуть. Ее уровень поднимается под воздействием температуры. Плюсы устройства очевидны — это не только упомянутая дешевизна, но еще и точность.

Однако у таких устройств есть не менее очевидный и существенный недостаток — это, собственно, ртуть, заполняющая градусник. Ртуть представляет собой токсичное вещество. Она вредна при попадании на кожу, а также вредны ее испарения. Соответственно, если неаккуратно обращаться с градусником и разбить его, придется вызывать МЧС. Многие люди в таких случаях убирают разлившуюся ртуть самостоятельно, но это не очень хороший вариант.

Отметим, что еще в 2014 году Россия подписала международную Минаматскую конвенцию о ртути, призванную ограничить оборот ртути в бытовых условиях. Одним из основных следствий является запрет на градусники и другие приборы с ртутью — термометры должны были запретить уже с 2020 года, однако пока они, как мы можем заметить, находятся в обороте.

Фото: pixabay.com

Галинстановый — как ртутный, но безопасный

Существуют визуально очень похожие на ртутные, но более безопасные термометры — галинстановые. Вместо ртути для измерения (и указания) температуры используется, как можно понять из названия, галинстан — смесь галлия, индия и олова. Этот жидкий металл, как считается, безвреден и экологически чист. Такие термометры еще иногда называются безртутными.

Как и ртутный градусник, галинстановый точно измеряет температуру, но вот трясти его, чтобы сбить предыдущий показатель, придется дольше — причем, судя по отзывам, значительно, настолько, что рука может устать. А вот время измерения температуры примерно такое же, как у ртутного. Стоят такие термометры обычно 700-800 рублей, хотя можно найти и за 300 рублей. В общем, не сильно дороже обычного, ртутного градусника. Правда, в продаже они встречаются довольно редко.

Электронные — быстро, но порой неточно

Гораздо более популярные, чем галинстановые, но менее популярные, чем ртутные — электронные термометры. Популярность они стали получать довольно давно, но особенную — во время пандемии, когда с ртутными градусниками периодически наблюдался дефицит. Да и плюсы электронных градусников не менее очевидны, чем преимущества ртутных. Они более безопасны, чем ртутные, показатель температуры выводится на дисплей — нет нужды всматриваться в полоску на корпусе термометра, а главное — в большинстве случаев электронные термометры измеряют температуру быстрее ртутных.

Фото: pixabay.com

Но есть, конечно, у них и существенные недостатки. В них нужно менять батарейки, в большинстве случаев они менее долговечны. Но самое важное — большинство пользователей отмечают, что точность таких приборов меньше, чем ртутных. Впрочем, это не значит, что устройство будет «врать» обязательно, но тут во-многом дело случая (а еще правильности измерения — градусник нужно прижимать к телу довольно сильно, и смотреть показания не после сигнала, а позже). Стоят электронные градусники при этом от 300-400 рублей.

Инфракрасные — встречайте в офисах и магазинах

Пожалуй, лидеры по росту популярности среди всех термометров в этом году, — инфракрасные. Их стали использовать в офисах и магазинах для измерения температуры у посетителей, поэтому спрос на них и вырос. В домашних условиях они используются не так часто, ведь стоят заметно дороже, а надобности в главном их плюсе — быстроте измерения — особой нет.

Фото: pixabay.com

Принцип действия такой — устройство улавливает инфракрасное излучение от тела и показывает температуру на экране. Измерение происходит мгновенно, но есть тут и недостаток — температура будет сильно зависеть от того, на какое место на теле человека навести этот термометр. Кроме того, показания могут быть неточными, если человек, например, только что пришел с улицы. Впрочем, в инструкциях обычно указывается, как именно нужно проводить измерения (их может потребоваться более одного, после чего показания нужно усреднить). Инфракрасные термометры стоят примерно от тысячи рублей.

Максим Матвеев