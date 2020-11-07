Что такое пульсоксиметр и как его выбрать

Еще год назад слово «пульсоксиметр» было знакомо лишь людям, работающим в медицинской сфере и профессиональным спортсменам. Устройство, измеряющее уровень насыщения крови (а точнее, гемоглобина) кислородом, раньше было нишевым и вряд ли кому-то пришло бы в голову его покупать без особых на то показаний. Сейчас же некоторые представители Минздрава рекомендуют иметь это устройство у себя дома не только больным, но и здоровым людям, чтобы в случае проблем с дыханием знать, когда задуматься о вызове врача. Что это за устройство, сколько оно стоит и какие виды бывают — разбиралось «Реальное время».

Что это такое: «просветка» крови

В «классическом» виде современный пульсоксиметр выглядит как «прищепка» на палец с дисплеем. С такими устройствами, например, работают врачи — в условиях COVID-19 практически всем людям с симптомами ОРВИ в первую очередь измеряют уровень насыщения кислородом крови (также это называют сатурацией). У пульсоксиметра есть два пульсирующих источника света — яркие диоды зеленого и красного цветов. Говоря простым языком, пульсоксиметр «просвечивает» кровь, определяя ее яркость — это довольно точно характеризует насыщение гемоглобина кислородом.

Говоря подробнее (и более точно) — поглощение гемоглобином световых волн красного и зеленого света — разное. Соответственно, то, в каких пропорциях свет поглощается, зависит от насыщения кислородом. В большинстве случаев нормой (по крайней мере, в условиях пандемии COVID-19) считают показатель сатурации в 95% и выше, хотя в некоторых источниках встречаются данные и о 90%.

Дешевые «напалечники» — от тысячи рублей, но без медицинской регистрации

В 2020 году на рынке появилось огромное количество пульсоксиметров — в основном из Китая. Стоимость устройств невелика — от тысячи рублей. К сожалению, в большинстве случаев точность подобных сомнительного вида «напалечников» может вызвать определенную долю скепсиса — мол, что такая ерунда может измерить. Основания для таких сомнений, в общем-то, есть: доступные во многих интернет-магазинах пульсоксиметры «без названия» — безымянная продукция китайских OEM-заводов не сертифицируется как медицинская техника. Соответственно, ни о какой декларированной и обязательной точности речи в их случае идти не может.

С другой стороны — устройство это по принципу своего действия довольно простое. Учитывая, что профессиональное измерение уровня кислорода — дело врачей, и от бытового пульсоксиметра требуется указать лишь экстремально низкое содержание уровня кислорода или его резкое снижение, можно сказать, что такой пульсоксиметр лучше, чем ничего. Но все же стоит перед покупкой внимательно почитать отзывы — в некоторых случаях пользователи сообщают о занижении показателей на 3-5 процентов. Помимо сатурации, устройства чаще всего показывают еще и пульс.

Медицинские пульсоксиметры — дорого и недоступно

Если вы решили подойти к вопросу выбора пульсоксиметра серьезно — то подобные устройства стоит искать не в обычных интернет-магазинах и магазинах бытовой техники, а в специализированных точках, занимающихся продажей медицинской техники. Если вы оказались готовы к серьезному выбору — не поленитесь поискать более подробную информацию о сертификации прибора — действительно ли он считается медицинской техникой.

Среди наиболее доступных устройств, зарегистрированных как медицинские изделия, например, модели от российского производители «Армед» — они стоят примерно от 4 тысяч рублей, если найдете их в продаже (спрос на подобные устройства сейчас велик). Продукция зарубежных компаний — к примеру, Riester Ri-fox N, стоит от 8-9 тысяч рублей — но в наличии найти такие устройства еще сложнее. Наконец, заявленный как один из самых точных в мире, американский Nonin Onyx 9500 вообще стоит в пределах 30-35 тысяч рублей и, опять же, в наличии его найти сейчас практически нереально.

Если вы все же решите купить именно сертифицированное как медицинское устройство (и найдете, где это сделать) — то относитесь к процессу измерения серьезно. Не стоит самостоятельно интерпретировать полученные данные, не имея соответствующих знаний, и предпринимать какие-либо действия, кроме обращения к врачу. Учитывайте, что показатель уровня кислорода — довольно подвижный параметр, и может зависеть от физической нагрузки и прочих внешних условий — например, цифры изменятся, если вы недавно курили.

Фитнес-браслеты с функцией пульсоксиметра: возможно, не хуже дешевых «напалечников»

Наконец, еще одна категория устройств, которые могут измерять насыщение кислородом — фитнес-браслеты с функцией пульсоксиметра. В большинстве случаев они, как и дешевые «напалечники», не сертифицированы как медицинские приборы, поэтому точность их весьма относительна даже в идеальных условиях. Тем не менее, как следует из отзывов, в большинстве случаев их показатели как минимум не отличаются от показателей недорогих пульсоксиметров, а стоить могут не сильно дороже. Измеряют сатурацию они не методом надевания на палец, а прямо на запястье — так же, как пульс. Считается, впрочем, что подобный способ измерения менее точный — на запястье сложнее обеспечить «просвечиваемость», а также неподвижность (измерение должно проводиться строго в состоянии покоя, а пульсоксиметр, закрепленный на пальце, не двигается по определению).

Стоимость фитнес-браслетов с измерением сатурации начинается с 1,5 тысяч рублей — речь идет, например, о Digma Force A8. В этой модели, кстати, заявляется еще и измерение давления — но отзывов на устройство довольно мало, так что оценить адекватность показателей сложно. Чуть более дорогие устройства — например, браслеты Band 4 Pro от китайского бренда Huawei (стоимость — от 3 тысяч рублей) и Band 5 от его же бренда Honor (стоимость — 2,1-2,4 тысячи рублей). Кроме того, датчики насыщения крови есть и в устройствах от FitBit и Garmin, а с недавних пор — и у Apple Watch.

Фото: commons.wikimedia.org

Максим Матвеев