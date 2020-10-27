Прокуратура РТ проведет проверку после просьб к казанским школьникам отказаться от бесплатного питания

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева (архив)

Прокуратура Татарстана проверит информацию о просьбах к школьникам из Московского района Казани написать заявление об отказе от бесплатного горячего питания по субботам.



В СМИ появились сообщения, что учеников просят написать такое заявление из-за дистанционного режима обучения в этот день недели. Номер школы не уточняется.

realnoevremya.ru / Дарья Турцева (архив)

По итогам проверки надзорные органы дадут оценку правомерности действий школьной администрации. Если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.



Ранее кабмин Татарстана установил нормативы затрат на горячее питание для школьников.