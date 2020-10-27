Прокуратура РТ проведет проверку после просьб к казанским школьникам отказаться от бесплатного питания
Прокуратура Татарстана проверит информацию о просьбах к школьникам из Московского района Казани написать заявление об отказе от бесплатного горячего питания по субботам.
В СМИ появились сообщения, что учеников просят написать такое заявление из-за дистанционного режима обучения в этот день недели. Номер школы не уточняется.
По итогам проверки надзорные органы дадут оценку правомерности действий школьной администрации. Если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее кабмин Татарстана установил нормативы затрат на горячее питание для школьников.ОбществоОбразование Татарстан
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