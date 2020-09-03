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В Казани представили книгу о татарской кухне к 100-летию ТАССР

21:26, 03.09.2020
В Казани представили книгу о татарской кухне к 100-летию ТАССР
Фото: realnoevremya.ru

В Казани к 100-летию ТАССР представили книгу «Сокровища татарской кухни», в ней содержится более сотни рецептов национальной кухни и рассказывается об истории и традициях республики.

Презентация книги прошла в Старо-Татарской слободе. Книга вышла на двух языках — татарском и русском.

Заведующая кафедрой философии и социально-политических дисциплин Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова и одна из авторов книги Елена Яковлева отметила, что книга носит популяризаторский формат для того, чтобы привлечь молодого поколение к уникальным традициям татарского народа. Составители книги проделали реконструкцию не только праздников и обычаев, но и обратили внимание на еду и национальный этикет, который сейчас многие отодвигают на второй план, передает «Татар-информ».

В августе в Казани запустили первый онлайн-курс по татарской кулинарии «Аш».

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