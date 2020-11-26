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12 декабря в Казани на Кремлевской набережной откроется ретро-городок

11:45, 26.11.2020
12 декабря в Казани на Кремлевской набережной откроется ретро-городок
Фото: vk.com/kremlinnab

Кремлевская набережная в Казани анонсировала на открытие ретро-городка «Кремлевский огонек». Праздничная программа начнется 12 декабря в 18.00.

Набережная будет разделена на несколько зон: 3-я ул. Центральная, ул. Детская, Дорожный проспект и Парк Стиляжный. Будут стоять декорации советской эпохи, стилизованные ретро-автомобили, фотозоны и уютные магазины. Кроме того, можно будет приобрести елку на елочном базаре, сходить на различные уроки и мастер-классы. Время работы ретро-городка:

  • ежедневно с 16.00 до 22.00;
  • выходные и праздничные дни с 12.00 до 23.00.
Маргарита Саха
Общество Татарстан
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