12 декабря в Казани на Кремлевской набережной откроется ретро-городок

Кремлевская набережная в Казани анонсировала на открытие ретро-городка «Кремлевский огонек». Праздничная программа начнется 12 декабря в 18.00.



Набережная будет разделена на несколько зон: 3-я ул. Центральная, ул. Детская, Дорожный проспект и Парк Стиляжный. Будут стоять декорации советской эпохи, стилизованные ретро-автомобили, фотозоны и уютные магазины. Кроме того, можно будет приобрести елку на елочном базаре, сходить на различные уроки и мастер-классы. Время работы ретро-городка:

ежедневно с 16.00 до 22.00;

выходные и праздничные дни с 12.00 до 23.00.

Маргарита Саха