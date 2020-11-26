В казанском Кремле прокомментировали назначение Здунова врио главы Мордовии

Фото: Максим Платонов (архив)

Назначение экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность временно исполняющего обязанности главы Мордовии доказывает его востребованность, заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.



Руководство республики может только порадоваться этому факту, отметила она.

Фото: kremlin.ru

Здунов назначен врио главы Мордовии 18 ноября. Предыдущий руководитель республики Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Свое решение об уходе он объяснил тем, что «нужно давать дорогу молодым».

