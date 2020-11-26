Совфед о новой возможности получения бесплатного образования: «Чем больше в стране образованных людей, тем лучше»
Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе:
«В принципе, чем больше в стране образованных людей, тем лучше. И может быть, эту инициативу можно было бы поддержать. Но государству следовало бы в этой части определить, по каким видам дисциплин и по каким видам отраслевых задач нужно организовывать это дополнительное образование».
Рязанский отмечает, что особое внимание стоит уделить медицине и другим специальностям важных для развития экономики страны. В этом случае есть смысл говорить об изменениях, пишет RT со ссылкой на слова сенатора.
Ранее «Реальное время» сообщало, что об этом праве говорил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
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