Совфед о новой возможности получения бесплатного образования: «Чем больше в стране образованных людей, тем лучше»

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе:



«В принципе, чем больше в стране образованных людей, тем лучше. И может быть, эту инициативу можно было бы поддержать. Но государству следовало бы в этой части определить, по каким видам дисциплин и по каким видам отраслевых задач нужно организовывать это дополнительное образование».

Валерий Рязанский. Фото: ru.wikipedia.org

Рязанский отмечает, что особое внимание стоит уделить медицине и другим специальностям важных для развития экономики страны. В этом случае есть смысл говорить об изменениях, пишет RT со ссылкой на слова сенатора.

Ранее «Реальное время» сообщало, что об этом праве говорил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Маргарита Саха