В Челнах мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения после пожара в гараже

Фото: МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах произошел пожар в гаражном комплексе ГСК «К-700». В результате инцидента пострадал 45-летний мужчина.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 6.59. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение на площади 5 кв. метров. Пострадавшего госпитализировали с отравлением легкой степени токсичными продуктами горения.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РТ.

Вчера заместитель главного государственного инспектора Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин сообщил, что на пожарах в этом году погибли 137 человек.



Татьяна Леухина