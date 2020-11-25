В 2020 году в Татарстане в пожарах погибли 137 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 2020 году в Татарстане в пожарах погибли 137 человек, трое из которых — дети. Такие данные озвучил на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин.

Фото: кадр видео «Татар-информ»

В этом году на территории республики произошло около пяти тысяч пожаров, что меньше по сравнению с прошлым годом на 2,7%. Пострадали 196 человек, что на 14% меньше прошлогоднего показателя. Тем не менее число погибших увеличилось на 12 человек. Спасено было 410 человек, эвакуировано 2580 человек. Также при пожарах погибло 94 животных.

В основном пожары происходят в жилом секторе (46%). Большая часть воспламенений — в частных домах и надворных постройках. Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем.



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Ольга Плешкова