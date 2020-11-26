В Казани определили дни в 2021 году, когда парковки будут работать бесплатно

Исполком Казани определил праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Так, оставить машину бесплатно на муниципальной парковке можно будет:

с 1 по 9 января;

22—23 февраля;

8 марта;

1, 3 мая;

10 мая;

12, 14 июня;

30 августа;

4—6 ноября;

31 декабря;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Фото: kzn.ru

Ранее в Казани продлили льготный режим работы парковок до 31 января 2021 года. С 20 апреля 2020 года, напомним, плата взимается только с 7.00 до 18.00 в будние дни. В остальное время, а также по субботам и воскресеньям оставлять автомобили на парковках можно бесплатно.