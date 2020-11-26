В Казани определили дни в 2021 году, когда парковки будут работать бесплатно
Исполком Казани определил праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.
Так, оставить машину бесплатно на муниципальной парковке можно будет:
- с 1 по 9 января;
- 22—23 февраля;
- 8 марта;
- 1, 3 мая;
- 10 мая;
- 12, 14 июня;
- 30 августа;
- 4—6 ноября;
- 31 декабря;
- Ураза-байрам;
- Курбан-байрам.
Ранее в Казани продлили льготный режим работы парковок до 31 января 2021 года. С 20 апреля 2020 года, напомним, плата взимается только с 7.00 до 18.00 в будние дни. В остальное время, а также по субботам и воскресеньям оставлять автомобили на парковках можно бесплатно.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым