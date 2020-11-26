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В Казани определили дни в 2021 году, когда парковки будут работать бесплатно

09:34, 26.11.2020
В Казани определили дни в 2021 году, когда парковки будут работать бесплатно
Фото: kzn.ru

Исполком Казани определил праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Так, оставить машину бесплатно на муниципальной парковке можно будет:

  • с 1 по 9 января;
  • 22—23 февраля;
  • 8 марта;
  • 1, 3 мая;
  • 10 мая;
  • 12, 14 июня;
  • 30 августа;
  • 4—6 ноября;
  • 31 декабря;
  • Ураза-байрам;
  • Курбан-байрам.
Фото: kzn.ru

Ранее в Казани продлили льготный режим работы парковок до 31 января 2021 года. С 20 апреля 2020 года, напомним, плата взимается только с 7.00 до 18.00 в будние дни. В остальное время, а также по субботам и воскресеньям оставлять автомобили на парковках можно бесплатно.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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