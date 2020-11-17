В Казани продлили льготный режим работы парковок до 31 января 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Казани продлили льготный режим работы парковок до 31 января 2021 года. Решение было принято в качестве меры поддержки предприятий МСБ, оказывающих услуги населению, говорится на сайте мэрии Казани.

Изначально предполагалось, что эта мера будет действовать до 18 октября. Потом ее продлили на месяц.

Напомним, с 20 апреля плата взимается только с 7.00 до 18.00 в будние дни. В остальное время, а также по субботам и воскресеньям оставлять автомобили на парковках можно бесплатно.



Фото: KZN.RU

На данный момент, как отметили в комитете по транспорту, в Казани наблюдается загруженность парковок, связанная с высокой востребованностью парковочных мест после 18.00 и в субботу.