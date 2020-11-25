«Салават Юлаев» дома разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» дома разгромно обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе уфимского клуба дублем и тремя (2+1) набранными очками отметился защитник Александр Алексеев. У «Нефтехимика» голы забросили Ильдар Шиксатдаров и Павел Порядин.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:2 (4:1, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — 00:58, Алексеев (Кугрышев, Кадейкин);
1:1 — 04:49, Шиксатдаров (Бикмуллин, Галузин);
2:1 — 05:19, Алексеев (Воробьев, Хохряков);
3:1 — 09:15, Маннинен (Хартикайнен, Ларсен);
4:1 — 11:00, Ларсен (Гранлунд, бол.);
4:2 — 27:46, Порядин (Кучерявенко, Волгин);
5:2 — 46:27, Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин, бол.);
6:2 — 59:19, Амиров (Алексеев, Хохряков).
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