Резиденты ТОСЭР «Чистополь», орден семье: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 25 ноября

В Алькеевском районе Татарстана сегодня прошло заседание антикоррупционной комиссии. Фотоотчетом с обсуждения координации работы по противодействию коррупции поделился глава муниципалитета Александр Никошин.

ТОСЭР «Чистополь» сегодня пополнилась двумя новыми резидентами. Подписание соглашения на реализацию инвестиционных проектов прошло в кабинете министров РТ. Об этом в своем Instagram рассказал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

В Ютазинском районе РТ сегодня обсуждали вопросы цифровизации молочного животноводства в хозяйствах республики. Глава муниципалитета Аяз Шафигуллин поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с мероприятия.

Глава Балтасинского района РТ Рамиль Нутфуллин рассказал в своем instagram-аккаунте о местной семье Мухарлямовых, которая в преддверии Дня матери указом президента России Владимира Путина награждена орденом «Родительская слава».

Власти Елабужского района РТ сегодня провели совещание по вопросам городского хозяйства. Глава муниципалитета Рустем Нуриев в своем instagram-аккаунте отметил, что «не все проблемы удастся решить сразу». По его словам, реализация программ в Елабужском районе будет осуществляться исходя из пожеланий жителей.

Татьяна Демина