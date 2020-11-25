Госалкогольинспекция Татарстана за 9 месяцев наложила штрафы на 41,5 млн рублей

В Госалкогольинспекции Татарстана подвели итоги 9 месяцев 2020 года. За этот период сотрудники ведомства изъяли из оборота более 19 тысяч литров спиртного.

Больше всего продукции изъято в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

Всего инспекторы проверили около 7 тысяч объектов. Они нашли более 2,9 тысячи нарушений и наложили штрафы на общую сумму 41,5 млн рублей.

С января по сентябрь в «Народный контроль» подали 1 480 обращений о нарушениях на алкогольном рынке. За подтвердившиеся заявки гражданам выплатили около 450 тысяч рублей.