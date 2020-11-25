Депутат из Чувашии подозревается в крупной краже на железной дороге в Татарстане

54-летний депутат Собрания депутатов Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашии четвертого созыва подозревается в краже в крупном размере на железной дороге Татарстана, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.



По версии следствия, в октябре этого года подозреваемый похитил с вагонной платформы в районе Западного парка железнодорожной станции «Юдино» принадлежащий компании из Белоруссии комплект гидравлического инструмента, стоимость которого составляет 450 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

СК возбудил уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Следствие сейчас продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что суд Башкирии признал виновными трех жителей Татарстана, похитивших из трубопровода 50 тонн нефти.