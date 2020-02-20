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Трем жителям Татарстана вынесли приговор за кражу 50 тонн нефти из башкирского трубопровода

15:54, 20.02.2020
Трем жителям Татарстана вынесли приговор за кражу 50 тонн нефти из башкирского трубопровода
Фото: realnoevremya.ru

Бижбулякский межрайонный суд Башкирии признал виновными трех жителей Татарстана, похитивших из трубопровода 50 тонн нефти. Они обвинялись по пп. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепродуктопровода, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что в декабре 2017 года обвиняемые подключились к незаконной врезке в нефтепровод АО «Транснефть-Урал», откачали 25 тонн топлива, вывезли и реализовали его на территории Самарской области. Через несколько дней фигуранты похитили еще 25 тонн нефти, но были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Стоимость украденного топлива составила почти 780 тыс. рублей.

Один татарстанец получил два года, двое получили по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с каждого фигуранта взыскали по 90 тыс. рублей причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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