Трем жителям Татарстана вынесли приговор за кражу 50 тонн нефти из башкирского трубопровода

Бижбулякский межрайонный суд Башкирии признал виновными трех жителей Татарстана, похитивших из трубопровода 50 тонн нефти. Они обвинялись по пп. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепродуктопровода, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



Установлено, что в декабре 2017 года обвиняемые подключились к незаконной врезке в нефтепровод АО «Транснефть-Урал», откачали 25 тонн топлива, вывезли и реализовали его на территории Самарской области. Через несколько дней фигуранты похитили еще 25 тонн нефти, но были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Стоимость украденного топлива составила почти 780 тыс. рублей.

Один татарстанец получил два года, двое получили по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с каждого фигуранта взыскали по 90 тыс. рублей причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.