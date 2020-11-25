Ученые КФУ рассказали о приближающемся к Земле астероиде стоимостью 17,4 миллиарда долларов

Ученые Института физики КФУ рассказали, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 153201 (2000 WO107), стоимость которого составляет 17,4 миллиарда долларов.



Астрономам удалось исследовать астероид методами спектрального анализа благодаря тому, что он проносится в относительной близости от Земли. Младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Космическая навигация и планетные исследования» Института физики КФУ Алексей Андреев рассказал, чем обуславливается его высокая стоимость.

«Выяснилось, что 153201 содержит множество ценных ресурсов: железо, никель, кобальт. Их стоимость равна приблизительно 17,4 миллиарда долларов. Похожий по составу астероид 1986 DA, но гораздо больших размеров (диаметром 2 километра и массой 30 миллиардов тонн) был исследован в 1994 году. На тот момент его стоимость составляла 25 триллионов долларов», — приводит его слова пресс-служба КФУ.

Фото: pikist.com

Директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что астероид не опасен для жителей Земли, поскольку пройдет достаточно далеко от нее.

Ранее профессор КФУ рассказывал, чем угрожает Земле отклонившийся от курса астероид Апофис.