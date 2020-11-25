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Загитова, Валиева и Медведева выступят в Казани в ледовом шоу Тутберидзе

10:35, 25.11.2020 1
Загитова, Валиева и Медведева выступят в Казани в ледовом шоу Тутберидзе
Фото: vk.com/eteritutberidze

Ледовое шоу команды тренера Этери Тутберидзе в Казани перенесено на 2 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Татнефть Арены».

В шоу ожидается участие многих звезд российского и постсоветского фигурного катания. В числе участников заявлены олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Помимо них, в шоу выступят Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили и другие фигуристы группы Тутберидзе.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Напомним, прошлогоднее шоу с участием Загитовой в Казани было перенесено на осень, а потом отменено из-за коронавируса.

СпортФигурное катание
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:03
    Ждем с нетерпением!!!!!!
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