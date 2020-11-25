В РКБ Татарстана в ближайшее время поступит российская вакцина от COVID-19

В ближайшее время в РКБ Татарстана ждут поступления антиковидной вакцины, рассказал «Реальному времени» главврач больницы Рафаэль Шавалиев.

На сегодняшний день нет больших рандомизированных исследований о влиянии и эффективности вакцины. Тем не менее, если пройти все этапы двухэтапной вакцинации, прививка может помочь, считает специалист.

Фото: Ринат Назметдинов

— Самая главная задача вакцины — разработать, простимулировать организм так, чтобы организм научился синтезировать свои белки. Это можно делать на носителях аденовирусной инфекции или других вирусах. Американцы идут по пути выращивания ковида в других организмах и на этом носителе делают вакцину, — объяснил Шавалиев.

Обезопасить себя от коронавируса можно благодаря укреплению иммунитета. Самое главное — полноценное питание: пища, богатая мясом, клетчаткой.

Врач отметил, что сейчас вегетарианцы и веганы находятся в группе риска, у них быстрее наступает вторая, более тяжелая фаза течения болезни. Это связано с тем, что растительные белки не могут компенсировать или заместить животный белок.



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