Эксперты собрали топ-10 актуальных вакансий с годовым доходом более 5 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении ставки НДФЛ до 15% для годовых доходов свыше 5 млн рублей. По оценке экспертов hh.ru для преодоления этого порога, среднемесячный доход должен превышать 416,6 тыс. рублей. Список вакансий с таким доходом включил себя следующие должности:

директор по управлению цепочками поставок (Москва), 500—850 тыс. рублей;

коммерческий директор (трейдинг нефтехимии) (Москва), от 500 тыс. рублей;

директор по SMM (Москва), от 500 тыс. рублей;

директор департамента платежных систем и переводов (Москва), от 500 тыс. рублей;

уководитель контрольно-ревизионного отдела (Москва), 500—550 тыс. рублей;

Chief Marketing Officer (Москва), от 500 тыс. рублей;

исполнительный директор (производство, Нижний Новгород), от 500 тыс. рублей;

директор промышленного предприятия (Екатеринбург), 500—550 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в десятку вошли вакансии Нижнего Новгорода и Екатеринбурга наряду с Москвой. Большая часть высокооплачиваемых вакансий представлена в Москве, однако работодатели все чаще готовы предоставить место и для соискателей из регионов.

И такие зарплаты встречаются не только среди директоров и руководителей предприятий. В этот список мы не включили менеджеров по продажам, ведь их доход не фиксирован и зависит от объемов и частоты сделок.

Фото: realnoevremya.ru

К слову, среди сотрудников неруководящего звена тоже встречается среднемесячный доход 500 тыс. рублей. К примеру, работники предприятий севера, работающие вахтовым методом зарабатывают в среднем 500—600 тыс. рублей, однако их годовой доход не превышает 5 млн рублей в год, так как длительность вахты составляет 3-4 месяца.

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