Матч казанского «Зенита» против «Динамо-ЛО» в рамках Суперлиги перенесен

Матч «Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань» в рамках чемпионата России по волейболу перенесен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Встреча была запланирована для проведения на 28 ноября.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по просьбе нашего клуба матч 11-го тура 28 ноября в Сосновом Бору между «Динамо-ЛО» и «Зенитом-Казань» перенесен. В ближайшие часы будет утверждена новая дата матча», — говорится в заявлении клуба из Ленинградской области.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕНОС!



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по просьбе нашего клуба матч 11 тура 28 ноября в Сосновом Бору между «Динамо-ЛО» и «Зенитом-Казань» перенесен.



В ближайшие часы будет утверждена новая дата матча.#СуперлигаПариматч #так_себе_новости pic.twitter.com/CqOc4q8FRk — ВК «ДИНАМО-ЛО» (@vcdynamolo) November 24, 2020

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно возглавил мужскую сборную Ирана.