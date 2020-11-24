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Матч казанского «Зенита» против «Динамо-ЛО» в рамках Суперлиги перенесен

16:27, 24.11.2020
Матч казанского «Зенита» против «Динамо-ЛО» в рамках Суперлиги перенесен
Фото: vk.com/volleyzenit

Матч «Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань» в рамках чемпионата России по волейболу перенесен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Встреча была запланирована для проведения на 28 ноября.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по просьбе нашего клуба матч 11-го тура 28 ноября в Сосновом Бору между «Динамо-ЛО» и «Зенитом-Казань» перенесен. В ближайшие часы будет утверждена новая дата матча», — говорится в заявлении клуба из Ленинградской области.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно возглавил мужскую сборную Ирана.

СпортВолейбол
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