Прокуратура РТ: в магазине Нижнекамска незаконно удерживали 15-летнего подростка

Фото: "Реальное время"

На возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы подростка настаивает прокуратура Татарстана. С заявлением о противоправных действиях обратилась мать потерпевшего, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.



Заявительница рассказала, что 6 августа 2020 года неустановленные сотрудники магазина на проспекте Мира в Нижнекамске задержали ее 15-летнего сына, насильно затащили его в помещение торгового объекта и удерживали там в течение двух часов, отобрав рюкзак и мобильный телефон. Со слов женщины, парня заподозрили в краже, которой он не совершал.

Полиция возбуждать дело против сотрудников магазина по заявлению матери отказалась, не усмотрев в их действиях состава преступления.

«Изучение материалов проверки показало, что данное решение является незаконным и необоснованным», — комментирует ситуацию старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. По его словам, материал проверки уже изъят из УВД Нижнекамска и направлен для незамедлительного возбуждения дела в Следком по РТ.

Ранее после прокурорской проверки в школу Тукаевского района вернули горячее питание.