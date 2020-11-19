После проверки прокуратурой в одной из школ Тукаевского района РТ вернули гоярчее питание

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева (архив)

После проверки прокуратурой Тукаевского района в МБОУ «Малошильнинская средняя общеобразовательная школа» вернули горячее питание для учащихся, сообщает прокуратура РТ.



Установлено, что с 12 ноября действительно отсутствовало организованное питание. Это произошло из-за одновременного увольнения двух поваров и временной нетрудоспособности новых сотрудников из-за болезни.

Районное управление образования не предприняло действий, чтобы исправить ситуацию и обеспечить питанием 310 учащихся и 23 педагога. В адрес директора школы и начальника управления образования Тукаевского района внесены представления о незамедлительном устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о проведении проверки прокуратурой в Малошильнинской школе информации о том, что учащихся не кормят.

Маргарита Головатенко