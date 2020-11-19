После проверки прокуратурой в одной из школ Тукаевского района РТ вернули гоярчее питание
После проверки прокуратурой Тукаевского района в МБОУ «Малошильнинская средняя общеобразовательная школа» вернули горячее питание для учащихся, сообщает прокуратура РТ.
Установлено, что с 12 ноября действительно отсутствовало организованное питание. Это произошло из-за одновременного увольнения двух поваров и временной нетрудоспособности новых сотрудников из-за болезни.
Районное управление образования не предприняло действий, чтобы исправить ситуацию и обеспечить питанием 310 учащихся и 23 педагога. В адрес директора школы и начальника управления образования Тукаевского района внесены представления о незамедлительном устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных.
Ранее сообщалось о проведении проверки прокуратурой в Малошильнинской школе информации о том, что учащихся не кормят.
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