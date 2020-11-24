В Казани за вынос коммуникаций из зоны строительства второй линии метро заплатят 211,8 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

211,8 млн рублей потратят на вынос (защиту) инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова», а также благоустройство этой территории. Тендер вчера опубликовал Главстрой РТ.

Скриншот технической документации

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года. Их оплатят из внебюджетных средств.

Строительная длина участка составляет 5,75 км, количество станций — 4. Расстояния между станциями:

минимальное 1150,40 м (между станциями «10-й микрорайон» — «100-летие

ТАССР»);

ТАССР»); максимальное 2521,80 м («100-летие ТАССР» — «Сахарова»).

Строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. В сентябре его приостановливали. Сотрудники Ростехнадзора выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов.