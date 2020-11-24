Новости общества

03:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Муфтий Татарстана стал победителем турнира по джиу-джитсу среди ветеранов в весовой категории до 77 кг

00:29, 24.11.2020
Муфтий Татарстана стал победителем турнира по джиу-джитсу среди ветеранов в весовой категории до 77 кг
Фото: Instagram.com/kamilhazrat

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин победил на турнире по джиу-джитсу. Он выступил в группе ветеранов в весовой категории до 77 кг.

«Команда нашей республики выступила с очень хорошими показателями: четыре татарстанца завоевали медали, еще пять — призеры. Я сам благодаря Божьей помощи занял 1-е место среди ветеранов», — сообщил он в своем instagram-аккаунте.

Областной чемпионат по джиу-джитсу среди ветеранов прошел в Ульяновске. Всего в соревновании приняли участие около 100 участников из регионов Приволжского федерального округа.

В августе Камиль хазрат Самигуллин стал серебряным призером республиканского турнира по джиу-джитсу Kazan-Open.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем