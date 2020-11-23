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«Роснано» может возглавить первый зампредседателя коллегии ВПК Сергей Куликов

20:48, 23.11.2020
«Роснано» может возглавить первый зампредседателя коллегии ВПК Сергей Куликов
Фото: rostec.ru

«Роснано» может возглавить первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Информацию о том, что Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» может сменить Куликов, подтвердили лица, близкие к российскому правительству.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, что в рамках реформы системы институтов развития, объявленной правительством РФ, «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.

О том, что Анатолий Чубайс может уйти из «Роснано» РБК сообщало ранее. По данным источников, он получил предложение «заняться Арктикой».

Татьяна Демина
Общество
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