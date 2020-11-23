Пробки в Казани достигли 7 баллов

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В Казани к вечеру понедельника пробки достигли 7 баллов. По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», такая ситуация с трафиком продлится до 18.00.

Одной из самых проблемных точек стал проспект Универсиады. Из-за аварии там образовался крупный затор, скорость потока в котором составляет около 5 км/ч.

Еще одна длинная и медленная пробка образовалась на улице Тэцевской. Как всегда, большое скопление машин на Технической.

Напряженное движение также наблюдается на улицах Ершова и Аделя Кутуя.