В казанском «Газпром сжиженный газ» сменился гендиректор

В казанском ООО «Газпром сжиженный газ» сменился гендиректор. Николай Кучев занял эту должность вместо уволившегося Леонида Иванова.

«Газпром», как 100%-ный участник компании, принял такое решение еще 16 ноября, сообщает пресс-служба ООО.

По данным «Интерфакса», Иванов ушел «по соглашению сторон».

До назначения в «Газпром сжиженный газ» Николай Кучев руководил петербургским ООО «Газпром СПГ технологии». Компания выступает единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа «Газпрома».

Напомним, что в этом году на территории Казанской кустовой базы, которая принадлежит ООО «Газпром сжиженный газ», произошло ЧП. Загорелась одна из цистерн с газом. Пламя вырывалось из нее несколько часов, и только чудом не произошло масштабного взрыва и больших разрушений. Все же один из сотрудников предприятия погиб.