Ростехнадзор назвал причины аварии на газонаполнительной станции в Казани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Ростехнадзор опубликовал итоги расследования причин июньского взрыва на газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в Казани.

По версии ведомства, персонал действовал неправильно, из-за чего произошла утечка газа, а затем взрыв и возгорание.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Начав дренирование емкостей, сотрудники не проверили, насколько качественно выполнены подготовительные работы. Неисправность запорной арматуры также не устранили.

Ответственного лица на месте не было, средства защиты работники не использовали.

Сами работы проводились в выходной день, в темное время суток, отмечает пресс-служба Ростехнадзора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Отдельно Ростехнадзор указывает на нарушение со стороны профессиональных спасателей — компании «ОДС РТ». Команда прибыла на место только через 40 минут после получения сообщения.

ООО «Газпром сжиженный газ» по итогам проверки оштрафовали на 1 млн рублей. Эксплуатация объекта была приостановлена, и 17 сентября приостановка была продлена на 90 суток.

Ранее в «Газпроме» уже называли свою версию обстоятельств взрыва. В компании указали, что возгорание и последующий взрыв произошли при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.

